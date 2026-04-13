آخر تحديث.. أسعار البنزين اليوم الاثنين 13 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - يواصل المواطنون متابعة تحركات أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على مختلف جوانب الحياة، بدءًا من تكلفة المواصلات العامة وحتى أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البزين اليوم، داخل محطات التموين عند المستويات التالية:

سعر لتر بنزين 95 وصل لـ 24 جنيهًا.

أما عن سعر لتر بنزين 92 فهو سجل 22.25 جنيهًا.

بينما وصل أيضًا سعر بنزين 80 فهو وصل لـ 20.75 جنيهًا للتر.

سعر السولار وصل لـ 20.50 جنيهًا للتر.

تراجع عالمي في أسعار النفط

شهدت أسواق الطاقة العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، حيث سجل خام برنت نحو 95 دولارًا للبرميل، مقارنة بمستويات سابقة بلغت قرابة 120 دولارًا، وذلك عقب الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على توقعات الأسواق وتحركات الأسعار عالميًا.

وكانت وزارة البترول قد أقرت زيادة في أسعار الوقود خلال شهر مارس الماضي، في ظل التوترات التي صاحبت الأزمة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثرت على سوق الطاقة عالميًا خلال الفترة الماضية.