إعلان رسمي مدوية تهز منتخب السعودية.. 5 أسماء كبرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم تحركات جادة لاختيار المدير الفني الذي سيقود المنتخب الأول خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما فتح قنوات تفاوض مباشرة مع خمسة مدربين بارزين تمهيدًا لحسم الملف الفني في الفترة المقبلة.

الاتحاد السعودي يتحرك لحسم ملف مدرب الأخضر

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد لتجهيز المنتخب السعودي بأفضل صورة ممكنة قبل خوض غمار المونديال، في ظل الطموحات الكبيرة المحيطة بـ الأخضر بعد الطفرة التي تشهدها الكرة السعودية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن قائمة المرشحين تضم خمسة أسماء بارزة، من بينهم ثلاثة مدربين يعملون حاليًا في دوري روشن السعودي، ما يمنحهم أفضلية نسبية بفضل معرفتهم الكاملة باللاعبين المحليين وطبيعة المنافسات داخل المملكة، إلى جانب مدربين آخرين ينشطان خارج الدوري السعودي.

مستقبل رينارد على المحك مع المنتخب السعودي

ويترقب الشارع الرياضي السعودي القرار النهائي بشأن مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للمنتخب، في ظل تزايد الأنباء حول إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن الاتحاد السعودي سيحسم موقفه النهائي من استمرار رينارد أو إقالته قبل منتصف الأسبوع المقبل، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن القرار وإنهاء حالة الجدل الدائرة حول الجهاز الفني للمنتخب.

الاستقرار الفني أولوية منتخب قبل كأس العالم

ويضع الاتحاد السعودي عامل الاستقرار الفني ضمن أولوياته القصوى خلال المرحلة الحالية، حيث يسعى لمنح المدرب الجديد الوقت الكافي لبناء مشروعه الفني ووضع تصور شامل لتحضير المنتخب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وترى الإدارة أن التبكير في حسم هوية المدرب يمثل عنصرًا حاسمًا في إعداد المنتخب بشكل مثالي، سواء من الناحية التكتيكية أو البدنية أو الذهنية، بما يضمن ظهورًا قويًا للأخضر في البطولة العالمية المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات متسارعة في هذا الملف، وسط ترقب واسع من الجماهير السعودية لمعرفة هوية الرجل الذي سيقود المنتخب في أهم استحقاق كروي قادم.