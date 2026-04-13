بكام الكيلو في شم النسيم؟.. أسعار السمك اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت أسواق السمك في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع استمرار التباين بين الأصناف الشعبية التي تحافظ على إقبال واسع من المستهلكين، وبين الأنواع الأعلى تكلفة التي تتأثر بعوامل الحجم والجودة وطبيعة العرض، سواء كانت طازجة أو مجمدة.

أسعار السمك اليوم في الأسواق المصرية

يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن ملحوظ بين حجم المعروض والطلب داخل الأسواق، ما انعكس على ثبات أسعار عدد من الأصناف الأساسية، وعلى رأسها البلطي الذي يظل الأكثر استهلاكًا لدى الأسر المصرية، وحافظ سمك البلطي على مستويات سعرية مناسبة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

يتراوح سعر البلطي درجة أولى من 74 إلى 84 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر البلطي درجة ثانية من 69 إلى 73 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو قشر البياض من 200 إلى 300 جنيه.

وصل سعر كيلو البياض الأملس البلدي من 150 إلى 250 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو البياض الأملس "مزارع/خليجي" من 80 إلى 140 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو البوري درجة أولى من 180 إلى 280 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو البوري درجة ثانية فهو يتراوح من 110 إلى 170 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 180 جنيهًا.

وصل سعر كيلو السبيط والكاليماري من 250 إلى 450 جنيهًا.

جاء سعر كيلو سمك موسى من 250 إلى 450 جنيهًا.

سجل سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو السردين المجمد فهو سجل من 30 إلى 70 جنيهًا.

جاء سعر كيلو المرجان والبربون المجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أخيرًا سعر كيلو سمك الماكريل المجمد وصل من 140 إلى 240 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم في مصر

سجلت أسعار الجمبري تباينًا ملحوظًا وفقًا للحجم ونوع المنتج، وجاءت كما يلي: