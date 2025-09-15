إسبانيا توجه ضربة موجعة للاحتلال
كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن إسبانيا ألغت صفقة عسكرية ضخمة بقيمة 700 مليون يورو كانت موقعة مع شركة “إلبيت” الإسرائيلية لشراء منظومات مدفعية متطورة، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن إجمالي الصفقات العسكرية التي قررت الحكومة الإسبانية إلغاءها مع الشركات الإسرائيلية تجاوز المليار يورو، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأوروبية على “تل أبيب” جراء جرائمها ضد المدنيين في غزة.
وتأتي هذه القرارات في سياق المواقف المتنامية داخل أوروبا الرافضة لاستمرار التعاون العسكري مع دولة الاحتلال الصهيوني، وسط مطالبات شعبية وبرلمانية واسعة بفرض حظر كامل على توريد السلاح إليها.*وكالات
