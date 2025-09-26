نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: روسيا تواصل تعزيز نظامها السياسي وتقدمها في جميع المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس فلاديمير بوتين حرص روسيا على تعزيز نظامها السياسي وتطويره رغم كل الصعوبات، مشيدا بالتقدم الذي تحرزه في جميع المجالات ولا سيما العسكرية والأمنية ​​والاقتصادية.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا: "نريد تعزيز نظامنا السياسي وعلى الرغم من كل الصعوبات نواصل ذلك بفضل جهودك وجهود فريقك".

وأشاد بوتين بجهود اللجنة المركزية للانتخابات في تنظيم الحملات الانتخابية في سائر مناطق روسيا ولا سيما الجديدة منها رغم صعوبة الظروف هناك.

وشدد على أنه في ظل الظروف الراهنة يُشكل الاستقرار السياسي في روسيا أهمية خاصة وأن المواطنين يُدركون ذلك، حيث أن استدامة نظامنا السياسي واستقرار الوضع السياسي الداخلي بالغ الأهمية".

وتابع: "هذا هو الأساس الذي نحقق فيه النجاح في جميع المجالات، في المجال العسكري، في مجال الأمن، وفي الاقتصاد... في جميع المجالات".

وأضاف: "في بعض المناطق يكون الأمر صعبا من وجهة نظر تنظيمية، وفي بعض الأماكن يكون خطيرا. ومع ذلك، فإن جميع الناس في أماكنهم يعملون ويقومون بواجبهم".

من جهتها أشارت إيلا بامفيلوفا إلى أن النظام الانتخابي في روسيا يتطور ويتقدم وأكدت أن الحملة الانتخابية لعام 2025 سارت بسلاسة.

ولفتت إلى أن نسبة المشاركة في يوم التصويت الموحد لعام 2025 كانت مرتفعة جدا بالنسبة الانتخابات الإقليمية