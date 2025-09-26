نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدنمارك: تعاملنا ببطء شديد مع حوادث المسيّرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن بأن رد فعل القوات المسلحة والشرطة الدنماركية كان "بطيئا جدا" تجاه البلاغات برصد مسيرات في المجال الجوي للبلاد.

وقال بولسن في تصريحات للقناة التلفزيونية الدنماركية "تي في 2": "في بعض المواقف التي واجهناها الأسبوع الماضي كنا بطيئين جدا سواء القوات المسلحة أو الشرطة".

وجاء اعتراف الوزير الدنماركي بعد إغلاق المجال الجوي فوق مطار ألبورغ مساء الجمعة بسبب بلاغات عن رصد طائرة مسيرة قرب المطار.

كما تلقت الشرطة الدنماركية بلاغات عن رصد طائرات مسيرة قرب مطارات مدن إسبيرغ وسوندربرغ وسكريدستروب وأكد بولسن أن بلاده لا تملك أدلة تثبت صلة روسيا بهذه الحوادث.

وأفاد رئيس قسم الخدمة في شرطة منطقة شمال يوتلاند كريستيان تيلستيد بأن الإغلاق استمر من الساعة 0:40 حتى 1:35 بتوقيت موسكو.

وليلة الخميس أعلنت خدمة "فلايت رادار 24" إغلاق مطار ألبورغ بسبب وجود طائرات مسيرة في المجال الجوي.

وأدى رصد طائرات مسيرة قرب مطار كوبنهاغن الاثنين إلى إغلاقه وأفادت شرطة العاصمة الدنماركية برصد ثلاث طائرات مسيرة قرب المطار، معربة عن عدم قدرتها على تحديد مصدرها حتى الآن.