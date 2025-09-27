نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة قانسو غرب الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح السبت 27 سبتمبر 2025، محافظة "لونجشي" في مدينة "دينجشي" بمقاطعة "قانسو" الواقعة شمال غربي الصين. وتم تحديد مركز الزلزال عند خط عرض 34.91 شمالًا وخط طول 104.58 شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

الأضرار الأولية

حتى الآن، لم تُسجل أي إصابات بشرية، وفق ما أكدت الحكومة المحلية. غير أن بعض السكان ذكروا أن الزلزال تسبب في تضرر عدد من المنازل في المناطق الريفية بمحافظة لونجشي.

تحرك السلطات

دفعت السلطات المحلية بفرق إنقاذ وإطفاء إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى إرسال مركبات دعم لعمليات التدخل السريع، بينما تواصل الفرق الميدانية تقييم حجم الأضرار والبحث عن أي آثار إضافية للهزة الأرضية.

سياق زلزالي متكرر

تعد مقاطعة قانسو من المناطق المعرضة للهزات الأرضية المتكررة في الصين، نظرًا لطبيعتها الجيولوجية المعقدة، ما يجعلها ضمن نطاق المراقبة الدائمة لمراكز الرصد الزلزالي.