نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ القـسام: انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان إنغرست نتيجة العمليات الهمجية في حيي الصبرة وتل الهوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان انغريست، نتيجة ما وصفته بـ "العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة" في حيي الصبرة وتل الهوى بمدينة غزة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

القسام: حياة الأسيرين في خطر

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على «تليغرام»:"حياة الأسيرين في خطر حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فورا إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين. وقد أعذر من أنذر".

وأكدت القسام أن استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي يهدد حياة الأسرى المحتجزين لديها، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تطورات خطيرة.

تحذيرات متكررة من القسام

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تحذير سابق وجهته الكتائب لجيش الاحتلال بشأن مخاطر توسيع عملياته في قطاع غزة، إذ قالت في بيان الأربعاء الماضي:

"كما تم تحذيركم سابقا، كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على أسراكم".

وأضافت: "تراجعوا إلى الخلف وفورا".

كما كانت الكتائب قد بثت تسجيلا مصورا لأسير إسرائيلي لديها، هاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالتدخل لإنهاء معاناتهم.

موقف عائلات الأسرى الإسرائيليين

في المقابل، أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة بيانًا عاجلًا، اتهمت فيه الحكومة الإسرائيلية بالتملص من إنهاء الحرب وعرقلة مبادرة مطروحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشارت العائلات إلى ما وصفته بمحاولة جديدة من جانب نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لإفشال المبادرة، محذرة من عواقب استمرار تجاهل الحكومة لهذا الملف الحساس.

مناشدة لترامب

وفي خطوة لافتة، ناشدت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لمنع إفشال المبادرة، واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية "تتهرب من تقديم رد على مقترح ملموس لإنهاء الحرب"، مما يعزز فرضية وجود اتفاق أولي مطروح ترفض تل أبيب التعامل معه.