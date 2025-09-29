نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن أنه رصد صاروخين انطلقا من شمالي قطاع غزة باتجاه منطقة "ناحال عوز" لكنهما سقطا داخل القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد صاروخين انطلقا من شمالي قطاع غزة باتجاه منطقة "ناحال عوز" لكنهما سقطا داخل القطاع.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".