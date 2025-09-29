عشرات الشهداء فـي تواصل العدوان على غزة .. ورضيعة تنضم إلى ضحايا التجويع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلِّفةً عشرات الشهداء والجرحى. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 100 شهيد منذ فجر أمس في قطاع غزة أغلبهم بمدينة غزة. وأفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع بوفاة رضيع نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص توفر العلاج المناسب.

وأكدت الطواقم الطبية أن الوضع الصحي للأطفال في القطاع يشهد تدهورًا حادًّا جراء استمرار الحصار وتصاعد العدوان، ما أدى إلى تفاقم حالات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية الأساسية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الغذاء والعلاج للأطفال والرضع في القطاع. بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من تفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة. وأكدت أن ثلث الأطفال يبيتون بلا طعام لمدة 24 ساعة كاملة، مع استمرار العدوان.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع تقدم الدبابات قرب مفرق الخور القريب من مشفى القدس وأيضًا قرب مفرق كارفور القريب من مفرق الـ17 على شاطئ البحر.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. واستشهد ثلاثة ووقعت إصابتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع العشرين جنوب شرق مخيم النصيرات. واستشهدت فلسطينية متأثرة بجراحها الخطيرة التي أُصيبت بها في مجزرة مخيم النصيرات عصر السبت، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 17 شهيدًا. وقصفت طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة واستقبلت مشافي المنطقة الوسطى ٤٠ شهيدًا خلال ٢٤ ساعة. وأطلقت الزوارق الحربية النار في بحر جنوب قطاع غزة. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمال شرق مدينة خان يونس.