العالم اليوم - قتلى وجرحى بالعشرات بغارات إسرائيلية متواصلة على غزة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:25 مساءً - قُتل 22 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مصادر طبية قولها إن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وأفادت الوكالة بأن "7 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غربي مدينة دير البلح وسط القطاع"، مشيرة إلى "مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وقالت إن "7 قتلى ومصابين وصلوا مستشفى العودة، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الإثنين، خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.

كما تدعو الخطة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل لها، وهو جهد يبدو صعب التنفيذ في ظل انتشار الرهائن في جميع أنحاء القطاع.

وصرح مسؤول كبير في إدارة ترامب، غير مصرح له بمناقشة تفاصيل الخطة علنا، بأن مهلة الـ72 ساعة تبدأ بقبول حماس للمقترح.