نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أسطول الصمود يعلن وصول أول سفينة إلى سواحل غزة رغم اعتراض إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس وصول أول سفينة تحمل اسم ميكينو إلى المياه الساحلية لقطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وقال منظمو الأسطول في بيانهم إن السفينة عمر المختار تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية، فيما لا تزال نحو 10 سفن أخرى تواصل الإبحار باتجاه غزة، على بعد ما يقارب 40 ميلًا بحريًا من الساحل.

اعتراض وترحيل الناشطين

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستقوم بترحيل جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية، وإعادتهم إلى أوروبا.

وكان منظمو "أسطول الصمود" قد أوضحوا أن البحرية الإسرائيلية اعترضت القافلة في المياه الدولية الليلة الماضية، رغم أنها كانت محملة بشحنات غذاء ودواء موجهة لأهالي غزة.

تفاصيل القافلة

يضم الأسطول أكثر من 40 قاربًا مدنيًا.

على متنه ما يقارب 500 مشارك من ناشطين وبرلمانيين من عدة دول.

يشارك في القافلة محامون ونشطاء دوليون، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.