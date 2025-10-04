نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- عباس يرحب بموافقة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة: الأهم التنفيذ الميداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب في قطاع غزة، معربًا عن تقديره لموافقة حركة حماس على خطة ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع وبدء مرحلة جديدة من السلام.

وأكد عباس أن "الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي على الأرض لضمان وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون تأخير".

وأوضح الرئيس الفلسطيني، في بيان رسمي، أن هذه المرحلة الحساسة تتطلب من جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشيدًا بالجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس ترامب لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وبالدعم العربي والإسلامي المتواصل من دول مثل مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وأشار عباس إلى أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية والقطاع يجب أن يتم عبر المؤسسات الحكومية الفلسطينية الموحدة وبإشراف لجنة إدارية وأمنية فلسطينية، في إطار نظام قانوني واحد وبدعم عربي ودولي.

وأكد الرئيس الفلسطيني استعداد السلطة للعمل البنّاء مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء الدوليين، خاصة رئاسة المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، من أجل تثبيت الاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وفي ختام بيانه، دعا عباس المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية، وعلى رأسها الاستيطان والاعتداء على المقدسات الفلسطينية، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام المستدام في الشرق الأوسط.