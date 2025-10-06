نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان لأوكرانيا: الابتزاز لن يساعد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الابتزاز لن يساعد أوكرانيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن "زيلينسكي يستخدم من جديد تكتيك الابتزاز النفسي لدفع الدول نحو دعم جهوده العسكرية".

وتابع: "لم يشق أي بلد طريقه إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الابتزاز، وهذا لن يحدث هذه المرة أيضا".

وجاء ذلك ردا على دعوة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي للاتحاد الأوروبي إلى الالتفاف على الفيتو الهنغاري على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.

وصرح زيلينسكي آنذاك بأن أوكرانيا ستكون في الاتحاد الأوروبي "من أوربان أو من دونه".

وكان فيكتور أوربان قد شدد عشية قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن يوم 1 أكتوبر على أن القمة لا يمكن أن تتبنى أي قرارات بشأن تكامل أوكرانيا مع الاتحاد، لأن هنغاريا لا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي