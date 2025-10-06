بعد 40 سنة.. هاني شاكر ومحمد ثروت يجتمعان مجددًا على مسرح الأوبرا بأغنية "بلدي" احتفالًا بنصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفال فني بروح النصر في ذكرى أكتوبر

شهدت دار الأوبرا المصرية مساء الإثنين حفلًا استثنائيًا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، أحياه النجمان محمد ثروت وهاني شاكر بأداء دويتو أغنية "بلدي" بعد مرور 40 عامًا على تقديمها لأول مرة، في لحظة فنية أعادت للجمهور ذكريات زمن الفن الوطني الجميل.

حضور رسمي وفني رفيع المستوى

افتتح الحفل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، موجّهًا التحية للحضور ومهنئًا الشعب المصري بذكرى النصر. كما أعرب عن فخره بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل "نصرًا خاصًا للعقل المصري والثقافة التي تؤمن بالحوار والمعرفة".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، من بينهم: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفنان حسين فهمي، الإعلامية جاسمين طه زكي، طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والإعلامي جابر القرموطي، والفنانة سميرة عبد العزيز، إلى جانب عدد من قيادات الإعلام والثقافة.



ليلة فنية تحمل عبق التاريخ

قدم الحفل مزيجًا من الأغاني الوطنية والرموز الموسيقية الخالدة التي جسدت روح أكتوبر، بمشاركة الفنان محمد الحلو، في ليلة وصفها الجمهور بأنها "تاريخية"، حيث امتزجت فيها الذكريات بالنصر والفخر، لتجسد شعار الأمسية: "الفن يوثق المجد".



الفن يجمع الأجيال

أعاد ثروت وشاكر بأدائهما المشترك لأغنية "بلدي" المعاني الوطنية العميقة للأغنية التي رافقت المصريين عبر الأجيال، مؤكدين أن الفن يظل الجسر الأقوى بين الماضي والحاضر. ولاقى أداؤهما تصفيقًا حارًا من الجمهور الذي ردّد كلمات الأغنية وسط أجواء من الفخر والانتماء.

الفن والذاكرة الوطنية

اختُتم الحفل برسالة من وزير الثقافة أكد فيها أن "روح أكتوبر لا تغيب عن هذه الأرض، وأن إرادة المصريين قادرة على تحقيق المستحيل في الحرب كما في الثقافة والفكر"، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر سيبقى ملهمًا لكل الأجيال القادمة.



خلال الحفل، استعاد الجمهور ذكريات زمن الفن الجميل، حيث تفاعلوا مع الأداء المميز للفنانين هاني شاكر ومحمد ثروت في أغنية "بلدي" التي حملت مشاعر الفخر والانتماء الوطني. وأكد عدد من الحاضرين أن إعادة تقديم الأغنية بعد مرور أربعة عقود أعاد إليهم روح النصر والإصرار على الحفاظ على هوية الفن المصري الأصيل.