نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الاثنين تأكيد أو نفي إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا أو اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عندما تم توجيه سؤال لها حول هل يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا أو اتخاذ تدابير أخرى "للإطاحة بمادورو".

وقالت المتحدثة: "لن أتطرق إلى أي مقترحات محددة يدرسها الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي، لكنني أعتقد أننا كنا شفافين وواضحين إلى حد ما بشأن موقف الإدارة من نظام مادورو غير الشرعي".

في الفترة الأخيرة حشدت الولايات المتحدة مجموعة من السفن الحربية قبالة سواحل فنزويلا تحت ذريعة التصدي لمهربي المخدرات.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، أن القوات الأمريكية المتمركزة في بورتوريكو تستعد لبدء عملية لغزو أراضي فنزويلا في إطار مكافحة تجارة المخدرات. ويأتي ذلك في ظل اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكاراكاس بعدم فعالية مواجهة كارتلات المخدرات.

من جهته، أكد ترامب في 5 سبتمبر، أن واشنطن لا تتحدث عن الإطاحة بالحكومة في كاراكاس.، وفي 2 سبتمبر، أعلن أن القوات المسلحة الأمريكية دمرت 11 عنصرا من كارتل مخدرات فنزويلي خلال عملية في المياه الدولية