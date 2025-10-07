نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأونروا: إسرائيل تقتل الأطفال في غزة وهم نائمون وسط غياب أي مكان آمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن قطاع غزة لم يعد يضم مكانًا آمنًا للأطفال، مشيرة إلى أن إسرائيل تقتل الأطفال وهم نائمون، أو يحتمون في المدارس، أو يصطفون للحصول على الماء والمساعدات الطبية.

وقالت الأونروا، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يضم نحو مليون طفل، يعانون من صدمات نفسية حادة نتيجة لما يشهدونه من دمار وقتل يومي، موضحة أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل عايشوا مشاهد مؤلمة لا ينبغي لأي طفل أن يشهدها.

وأضافت الوكالة الأممية أن الأطفال في غزة يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وسط انهيار الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية، محذّرة من أن استمرار الأوضاع الراهنة يهدد جيلًا كاملًا بالضياع.

وشددت الأونروا على ضرورة وقف استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال، ودعت إلى توفير ممرات آمنة ومساعدات إنسانية عاجلة، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يمثل كارثة إنسانية وأخلاقية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.