العالم اليوم - الحية: نخوض مفاوضات جادة ومسؤولة.. ونريد ضمانات حقيقية

انتم الان تتابعون خبر الحية: نخوض مفاوضات جادة ومسؤولة.. ونريد ضمانات حقيقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - قال رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، الثلاثاء، إن وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء "مفاوضات مسؤولة وجادة"، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد الحية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيرا إلى أن حماس جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وأضاف أن وفد حماس يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا.

وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكدا أن الحركة على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب، لكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وقال رئيس وفد حماس المفاوض إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعيا إلى وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعتبر ترامب أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل الى اتفاق سلام في غزة، مع استمرار المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ تزامنا مع الذكرى الثانية لهجمات السابع من أكتوبر.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأكد أن المفاوضين الأميركيين يشاركون أيضا في المباحثات المستمرة في شرم الشيخ.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيضطلعان بدور فيها.

وأضاف ترامب: "هناك فرصة حقيقية لنقوم بأمر ما (...) أعتقد أن هناك احتمالا لإرساء السلام في الشرق الأوسط. إنه أمر يتجاوز حتى الوضع في غزة. نريد الإفراج فورا عن الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

ولفت إلى أن "فريقنا هناك الآن، هناك فريق آخر غادر للتو، وثمة بلدان أخرى، وتحديدا كل بلد في العالم أيد هذه الخطة".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام كل الأطراف بالاتفاق" إذا اتفقت حماس وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء الحرب.