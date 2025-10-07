نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير دياب اللوح يثمن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين خلال لقاء نظيره البريطاني بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية دياب اللوح، السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية مارك برايسون-ريتشاردسون، معربا عن تقديره العميق بالاعتراف التاريخي للمملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين.

وأكد السفير دياب اللوح أن توالي الاعترافات الدولية بفلسطين مؤخرا هي خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني ووعيه بعدالة قضيتنا الفلسطينية، وانتصارا للحق الفلسطيني، وتجسيدا لصبر وصمود وتضحيات شعبنا المناضل وصولا إلى إنهاء أطول احتلال عرفه التاريخ وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته أكد السفير البريطاني أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين يعكس التزام المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وخطوة مهمة نحو بناء السلام بالمنطقة، ودعم حل الدولتين.