ترامب يؤكد لعائلات الأسرى الإسرائيليين التزامه بإعادة أبنائهم

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة، اليوم الثلاثاء، إلى منتدى عائلات الأسرى الإسرائيلي مؤكدًا التزامه بإعادة أبنائهم إلى بيوتهم وإنهاء الحرب في قطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال ترامب في رسالته: "نتقدم أنا وميلانيا بخالص شكرنا لمنتدى عائلات الرهائن والمفقودين على خطاب ترشيحكم للجنة جائزة نوبل للسلام. منذ الأحداث المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، والتي شهدت تشتت شمل العائلات، وانتزاع الأطفال من أحضان والديهم، وإطلاق النار على الأبرياء وقتلهم واغتصابهم، فقد عقدت العزم على إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وضمان التدمير الكامل لحماس حتى لا تتكرر هذه الأعمال المروعة أبدًا. لقد حُفرت هذه المشاهد التي لا توصف في ذاكرتنا، ولن ننساها أبدا".

وأضاف: "لقد تأثرت إدارتي بأكملها بحقيقة أنه من خلال الألم والمعاناة التي لا يمكن تصورها لقضاء عامين دون معرفة مكان أحبائكم، فقد واصلتم سرد قصصهم والدفاع عنهم، يرجى العلم أننا لا نزال ملتزمين التزاما راسخا برؤية نهاية لهذا الصراع ولموجات معاداة السامية، سواء في الداخل أو الخارج".

وتابع ترامب: "بصفتي رئيسا، ما زلت ملتزما التزاما راسخا، وسأعمل بلا كلل من أجل، استعادة سياسة خارجية للسلام من خلال القوة لإنهاء سنوات الحروب التي لا نهاية لها، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في جميع أنحاء العالم. نتصور وقتا ينتهي فيه الإرهاب وإراقة الدماء يوما ما، بما في ذلك في الدول التي مزقتها عقود، إن لم يكن قرون، من الصراع".

واختتم رسالته قائلا: "بارك الله فيكم وفي أحبائكم، وأن يبارك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باستمرار، ونحن ندعو أن ينتهي هذا الصراع في الأيام القادمة".

وبعد عامين على حرب غزة التي ذهبت إلى أبعد من الرد على هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى حيث إبادة القطاع، لا يزال المدنيون يعانون من وطأة الموت والتشريد.

ورغم الدعوات المتكررة لوقف القصف وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب، لم تتوقف أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الجوي والمدفعي، واستمرت أعداد القتلى والمصابين بالارتفاع، فيما يترقب الغزيون نهاية معاناتهم.

واتسمت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة في مصر، بين حركة حماس وإسرائيل، "بالإيجابية"، حسب ما أفادت تقارير، مشيرة إلى أن المحادثات من المقرر أن تستأنف، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الدوحة، أنها تعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد في قطاع غزة، مشدّدة على أنه من المبكر في الوقت الحالي، التحدث عن بدائل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.