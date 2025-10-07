نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا تدرج شركتين في قائمة عقوباتها بزعم ارتباطهما بروسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت السلطات البولندية بإدراج شركة Steeltrade ومجموعة Omni Grp في قائمة العقوبات الوطنية وذلك بزعم ارتباطهما بروسيا.

وتعمل الشركة الأولى في تجارة الجملة للمنتجات المعدنية، والمعدات الهيدروليكية، ومعدات التدفئة. ويبرر الجانب البولندي فرض العقوبات بأن هذه الشركة "تشارك بشكل غير مباشر في توريد المنتجات المعدنية، ومنتجات الصلب، وقطع غيار المكنات إلى روسيا".

وتعمل الشركة الثانية في تجارة الجملة للمعادن وخامات المعادن، ووفقا للجانب البولندي فإنها "تشارك أيضا بشكل غير مباشر في توريد المنتجات المعدنية والسلع الفولاذية وأجزاء الآلات إلى روسيا الاتحادية".

في 26 أبريل 2023، نشرت بولندا قائمة العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس، والتي تضمنت 50 بندا ( 35 شركة و15 فردا).

وتشمل القائمة، شركات غازبروم وأكرون ونوفاتيك وسيفيرستال، وفوسأغرو، وبيلويل وفابرليك وكاسبرسكي، كذلك شركة كاماز، وشركة للبيع عبر الانترنت "ويلدبيريز" ومديرتها العامة تاتيانا كيم، ورجال الأعمال أوليغ ديريباسكا، وميخائيل فريدمان، وميخائيل غوتسيريف، وفياتشيسلاف كانتور، ويفغيني كاسبرسكي، وإيغور سيتشين، وفيكتور فيكسلبيرغ، وغيرهم.

وتقوم السلطات البولندية بتحديث هذه القائمة بشكل دوري. وتشرف وزارة الداخلية وإدارة رئاسة الجمهورية في البلاد على تطبيق القائمة التي تضم حاليا العقوبات لنحو 100 شركة ومئات الأفراد. وتشمل العقوبات البولندية تجميد الأصول المالية وممتلكات هذه الشركات، واستبعادها من المشاركة في المناقصات، وفي حالة رجال الأعمال، تمنعهم من دخول بولندا.