عاجل- مصر تكثف تحركاتها لتنفيذ «خطة ترامب».. اتصالات مكثفة ولقاءات في شرم الشيخ ومناقشة تبادل الأسرى

أحمد جودة - القاهرة - مصر تكثف تحركاتها لتنفيذ «خطة ترامب».. اتصالات مكثفة ولقاءات في شرم الشيخ ومناقشة تبادل الأسرى

في تطور سياسي مهم تشهده المنطقة، أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية بأن مصر تكثف جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق واضح وتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط حراك دبلوماسي متزايد على الساحة الإقليمية والدولية.

وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة تصل شرم الشيخ

كشفت المصادر أن وفودًا من قطر وتركيا والولايات المتحدة تواصل الوصول إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب، وذلك في إطار تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لبحث تفاصيل التنفيذ والضمانات اللازمة لكل جانب.

حماس تبدي استعدادها لتسليم الرهائن

وأكدت المصادر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين، في خطوة وصفت بأنها إشارة إيجابية من جانب الحركة ضمن الجهود المبذولة للوصول إلى تفاهم شامل يمهد لتطبيق الاتفاق.

مطالب حماس بتوضيح الآليات والضمانات

وأوضحت المصادر أن حماس طالبت بتوضيح الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة ترامب، مع توفير ضمانات دولية واضحة لعدم عودة إسرائيل إلى العدوان على غزة بعد بدء تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أن الحركة تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان التزامات الأطراف كافة.

مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين

وبحسب المصادر، بدأت مصر مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل المرتقب، وذلك ضمن بنود تنفيذ الخطة التي تتضمن ترتيبات إنسانية وأمنية متبادلة.

أسماء بارزة ضمن قوائم التبادل

وأشارت المصادر إلى أن القوائم التي تطالب حماس بالإفراج عنها تضم عددًا من الأسماء البارزة داخل السجون الإسرائيلية، من بينهم:

مروان البرغوثي

أحمد سعدات

حسن سلامة

عباس السيد

وآخرين من القيادات الفلسطينية الذين قضوا سنوات طويلة داخل السجون الإسرائيلية.

تحركات مصرية مكثفة لضمان نجاح الاتفاق

وأكدت المصادر أن الجهود المصرية مستمرة على مدار الساعة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف، ووضع إطار عملي لتنفيذ خطة ترامب التي تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وإنسانية، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل على تأمين الضمانات اللازمة لاستمرار التهدئة واستقرار الأوضاع في غزة والمنطقة.