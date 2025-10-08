نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى للمستفيدين.. تقديم موعد إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر 2025 في المقال التالي

يترقب ملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2025، بعد إعلان البرنامج الرسمي تقديم موعد الإيداع لهذا الشهر عن الموعد المعتاد. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على استمرار دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

متى ينزل حساب المواطن لشهر أكتوبر 2025؟

كشف برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن إيداع الدفعة الـ95 من الدعم سيتم يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 بدلًا من العاشر من الشهر، نظرًا لتزامن الموعد الأصلي مع يوم الجمعة.

وأوضح البرنامج أن المبالغ ستُودع في حسابات المستفيدين البنكية بعد منتصف الليل مباشرة، على أن يتمكن جميع المستفيدين من سحب المبالغ خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم نفسه، مؤكدًا أن عملية الصرف تتم بسلاسة من خلال جميع البنوك السعودية.

من هم المستحقون للدعم؟

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دعم حساب المواطن موجه للفئات التي تنطبق عليها الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، مع استثناء أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين وحاملي بطاقات التنقل.

، مع استثناء أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين وحاملي بطاقات التنقل. الإقامة الدائمة داخل المملكة، وألا يتجاوز غيابه 90 يومًا خارج البلاد خلال السنة.

خلال السنة. ألا يكون المستفيد نزيل دار رعاية أو سجن .

. تطابق بيانات الدخل والأهلية مع الجهات الرسمية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر من تغطية نفقات السكن والطعام والتعليم، وتحقيق التوازن المالي بين فئات المجتمع.

خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكن للمستفيدين التحقق من حالة الإيداع أو الأهلية بسهولة عبر المنصة الإلكترونية لحساب المواطن أو من خلال الدخول عبر منصة نفاذ الوطني، باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa. اختيار “تسجيل الدخول عبر نفاذ”. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة. الضغط على خيار “دراسة الأهلية” لمعرفة نتيجة الطلب أو حالة الإيداع.

التسجيل عبر الهاتف المحمول

يتيح البرنامج أيضًا التسجيل للمستحقين الجدد من خلال الجوال عبر البوابة الإلكترونية، على أن يتم إدخال جميع البيانات الشخصية وبيانات الدخل بدقة لضمان القبول في المنظومة.

لماذا تم تقديم موعد الصرف؟

يأتي تقديم موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر استجابة لجدول الإجازات والعطلات الرسمية في المملكة، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من الدعم قبل عطلة نهاية الأسبوع.

كما أوضح المسؤولون أن الدعم المالي سيستمر وفق الخطة الشهرية المنتظمة، وأن أي تحديثات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.