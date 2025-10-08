نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: إيران مهتمة باستئناف المفاوضات الكاملة حول برنامجها النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث لبرنامج "نيوزميكر" على RT عربية، أن إيران مهتمة باستئناف المفاوضات الكاملة بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لافروف حول آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث أشار إلى أن طهران تُظهر رغبة حقيقية في متابعة الحوار حول هذا الملف.

وأضاف لافروف أن المفاوضات تسير في مسارها الطبيعي، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف المعنية.

وقال لافروف: "إيران مهتمة بذلك. طوال هذه الأشهر منذ يناير من هذا العام، عندما بدأ الغرب بجدية 'اللعب' بفكرة استئناف العقوبات على الرغم من عدم وجود أي حقوق قانونية لذلك، دافعت إيران باستمرار عن المفاوضات، وأظهرت مرونة وإبداعا في أساليبها، وسعت إلى عدم الاستجابة للاستفزازات، لأن الغرب كان باستمرار يجذب المفاوضين الإيرانيين إلى جولات أخرى، حيث كانوا يتوصلون بعد ذلك إلى بعض التفاهمات الأولية".

وتشهد العلاقات بين إيران والدول الغربية توترا متصاعدا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من محاولات لإعادة فرض العقوبات من خلال آلية الزناد، التي تسمح لأي طرف في الاتفاق النووي بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا اعتبر أن طهران انتهكت التزاماتها.

وتسعى إيران عبر المسارات الدبلوماسية إلى الحفاظ على برنامجها النووي السلمي، مع التأكيد على رفض الضغوط الغربية التي ترى فيها تجاوزا للاتفاقيات الدولية.

يذكر أن المقابلة الكاملة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستبث كاملة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الخميس على شاشتنا.