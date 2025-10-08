نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على السجادة الحمراء.. استقبال مهيب لبوتين في دوشنبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل وكالة نوفوستي من مكان الحدث، بأنه تم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان بالسجادة الحمراء وسجادة الزهور وحرس الشرف.

وصل اليوم الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عاصمة طاجيكستان دوشنبه في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر.

وبعد أن حطت طائرة الرئيس الروسي في مطار دوشنبه الدولي، كان في استقباله شخصيا في المطار الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون.

وتعانق الزعيمان وتصافحا، وبدأ حديثهما عند مدرج الطائرة، واستمرا في السير على السجادة الحمراء، المفروشة بإطار من الزهور على جانبيها.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات في إطار زيارة الدولة، فضلا عن المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

وسيجري الرئيس بوتين محادثات مع الرئيس الطاجيكي. وسيناقش الزعيمان خلال ذلك تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الطاجيكي في مختلف المجالات.

وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، من المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين أيضا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.