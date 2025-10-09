العالم اليوم - أدنوك للغاز تُقر توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي

انتم الان تتابعون خبر أدنوك للغاز تُقر توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 10:24 صباحاً - أعلنت "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة ومبيعات الغاز، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استهدافها لتوزيع أرباح بقيمة 24.4 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى عام 2030.

وكشفت الشركة عن اعتماد توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025. كما أعلنت "أدنوك للغاز" عن توقيع اتفاقية لتوريد وشراء الغاز بقيمة 40 مليار دولار مع مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال" لتزويده بالغاز الطبيعي لمدة عشرين عاماً. أبرز النقاط المالية والاستراتيجية منذ الطرح العام الأولي في مارس 2023، أثبتت "أدنوك للغاز" مرونة عالية في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

تتوقع الشركة تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثالث من عام 2025 بإيرادات تُقدّر بحوالي 1.3 مليار دولار، بزيادة تقارب 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، رغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 14 بالمئة.

تمديد سياسة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، بما يمثل الحد الأدنى للعائد التراكمي المحتمل بنسبة 30 بالمئة، وإجمالي توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 24.4 مليار دولار للفترة بين 2025 إلى 2030.

بدء دفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025، مما يوفر تدفقات نقدية أكثر انتظاماً للمستثمرين. اتفاقية توريد الغاز بقيمة 40 مليار دولار وقّعت "أدنوك للغاز" اتفاقية استراتيجية بقيمة 40 مليار دولار مع مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، لتزويده بالغاز لمدة 20 عاماً بهدف تأمين إمدادات موثوقة لأكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات. ويعزز هذا الالتزام طويل الأمد مكانة "أدنوك للغاز" كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال، كما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

ومع التعاقد على بيع أكثر من 80 بالمئة من إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأمد مع عملاء دوليين.

الاتفاقية تؤكد الطلب القوي على الغاز وقدرة "أدنوك للغاز" على تحقيق دخل مستدام من الموارد الطبيعية، وتشكل أساساً لمرونة الشركة وضمان عوائد قابلة للتنبؤ للمساهمين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أدنوك للغاز تُقر توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي .. في رعاية الله وحفظة