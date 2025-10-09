العالم اليوم - الدفاع المدني يحذر الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة

انتم الان تتابعون خبر الدفاع المدني يحذر الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - دعا الدفاع المدني في غزة المواطنين المتواجدين في مناطق جنوب القطاع والراغبين بالعودة إلى مدينة غزة بعدم التحرك أو العودة في هذا الوقت، إلا بعد صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة يؤكد السماح بالعودة، والتأكد من إخلاء شارع الرشيد والمناطق المحيطة من القوات الإسرائيلية.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي: "ندعو المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصاً على سلامتهم ومنعاً لتعرضهم لأي خطر مباشر".

وأضاف أن "الاحتلال لا يزال متواجداً في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد".

بدوره، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن "دبابات الاحتلال استهدفت مواطنين وقطعت شارع الرشيد بعد محاولات للعودة إلى مدينة غزة"، مشيرا إلى تقدم دبابتين تجاه شارع الرشيد لمنع الناس من العودة إلى مدينة غزة.

ولفت إلى أن "زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل بشكل مباشر على الأهالي على شارع البحر وسط قطاع غزة".