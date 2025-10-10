نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خيبة نوبل".. ترامب يُحرم من جائزة السلام رغم مزاعمه بإخماد 8 حروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة نوبل النرويجية، يوم الجمعة، عن فوز ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة في فنزويلا، بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرًا لـ "نضالها في سبيل الحقوق الديمقراطية وانتقال سلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية"، في المقابل، لم ترد الجائزة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم ضغوطه العلنية وتصريحاته المتكررة التي اعتبر فيها نفسه "أحق الناس بها".

ترامب والرهان الخاسر: اتفاق غزة جاء متأخرًا

حسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست، فإن السبب الرئيسي وراء خسارة ترامب للجائزة يعود إلى "توقيت الإعلان"، حيث كانت لجنة نوبل قد اتخذت قرارها النهائي يوم الإثنين، أي قبل يومين من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي ساعد ترامب في التوسط له.

ورغم أن ترامب كان يأمل في أن يسوّق نفسه كصانع للسلام بعد "إخماد 8 حروب" كما قال، إلا أن الإنجاز جاء متأخرًا جدًا بالنسبة لمعايير لجنة الجائزة.

تصرفاته المثيرة للجدل أضعفت فرصه

أشار محللون إلى أن تصرفات ترامب المثيرة للجدل لعبت دورًا مهمًا في إضعاف فرصه في الفوز ومن بين أبرز تلك التصرفات:

قصف منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي

اقتراحه تغيير اسم "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"

حديثه المتكرر عن شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك

كل هذه التصرفات، حسب المراقبين، لا تتماشى مع معايير صانع السلام الذي تسعى الجائزة إلى تكريمه.

تهديدات مبطنة وردود فعل متوقعة من واشنطن

ذكرت وكالة بلومبرغ أن حكومة النرويج كانت قلقة من احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية من قبل إدارة ترامب، في حال تجاهله مجددًا.

ومن السيناريوهات المحتملة:

فرض رسوم جمركية إضافية على السلع النرويجية.

فرض قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار.

ترامب يواصل الإصرار: "حرماني إهانة لأميركا"

في تصريحات سابقة، عبّر ترامب عن استيائه من عدم حصوله على نوبل، واعتبر أن تجاهله إهانة كبرى للولايات المتحدة. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام."

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من ترامب بعد إعلان فوز المعارضة الفنزويلية بالجائزة، لكن مصادر قريبة منه قالت إن فرصه قد تكون "أقوى في العام المقبل".

حلفاء ترامب: أنهى حروبًا منسية

رغم الانتقادات، يرى حلفاء ترامب أنه يستحق التكريم، مشيرين إلى دوره في تهدئة عدد من النزاعات الدولية، منها: