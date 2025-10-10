نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ويكشف عن خارطة الانسحاب إلى "الخط الأصفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الجيش الإسرائيلي خريطة انسحابه الذي نفذه اليوم من غزة إلى "الخط الأصفر" مشيرا إلى أن قواته تمركزت هناك الساعة 12:00 ظهرا مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأظهرت الصورة المرفقة مع بيان الجيش الإسرائيلي أن القوات لا تزال تسيطر على نصف أراضي قطاع غزة.

واوضحت الصورة وجود منطقة عازلة ممتدة على طول حدود قطاع غزة، وبيت حانون، وبيت لاهيا، وجبل السبعين، وحي الشجاعية، ومعظم منطقة خان يونس، وكامل رفح بما في ذلك محور موراج ومحور فيلادلفيا.

وقال المتحدث باسم الجيش: "لا يمكننا العيش مع حماس مسيطرة على قطاع غزة. إذا تحقّق ذلك عبر المفاوضات، فحسْبُنا ذلك. وإن لم يتحقّق، فسنعرف كيف نعود للقتال".

وأردف: "يستطيع الجيش الإسرائيلي العودة لمحاربة حماس. المعركة لم تنته بعد، ونتوقّع مزيدا من التحديات على جميع الجبهات".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية رسمية بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت، في جلستها الطارئة فجر الجمعة، على الخطوط العريضة لاتفاق يقضي بإطلاق جميع الأسرى في قطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أشهر.

بدوره، أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بدء العد التنازلي لتوقيت إطلاق الرهائن في قطاع غزة حسب الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل و"حماس" بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب