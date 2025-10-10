نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تعلن استعدادها للمشاركة في قوة مهام دولية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر بوزارة الدفاع التركية استعداد القوات المسلحة للمشاركة في أي قوة مهام دولية في قطاع غزة، مشيرة إلى خبرة تركيا الواسعة في هذا المجال.

وأكدت المصادر أن الجيش التركي "جاهز تماما لتنفيذ أي مهام تُوكل إليه رسميًا" حيث جاء في التصريحات: "لدى قواتنا المسلحة تجربة طويلة في عمليات حفظ السلام حول العالم، وقد شاركت في عشرات المهام الدولية ضمن قوات متعددة الجنسيات".

وبرزت تركيا كلاعب فاعل في عمليات السلام الدولية عبر مشاركاتها الميدانية في مناطق متعددة، حيث أكسبتها تجاربها في البلقان والصومال وأفغانستان ولبنان سمعة مهنية عالية، وفقا للتصريحات. وأشارت المصادر إلى أن الجيش التركي "يتميز بالاحترافية والانضباط والتوازن في مواقفه الميدانية، ويحظى بتقدير دولي واسع".

جاء الإعلان تماشيا مع التوجه التركي الداعي إلى إحلال السلام في غزة كـ "أولوية إقليمية وإنسانية"، حيث دعت المصادر إلى "إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى غزة في ظل المعاناة الإنسانية الخطيرة"، معربة عن الأمل في أن يسهم وقف إطلاق النار في "إرساء سلام عادل ودائم وفي نهاية المطاف في حل الدولتين".

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار المساعي الدولية المتصاعدة لبحث تشكيل قوات دولية في غزة، وسط استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.