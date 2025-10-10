العالم اليوم - لا تتجاهل التعب عند الاستيقاظ.. قد يكون أول إنذار للسرطان

انتم الان تتابعون خبر لا تتجاهل التعب عند الاستيقاظ.. قد يكون أول إنذار للسرطان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - حذرت جمعية لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة من عارض شائع جدا قد ينذر بالإصابة بالسرطان، يظهر منذ لحظة الاستيقاظ ويستمر طوال اليوم، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم أو الراحة.

وأوضحت الجمعية أن الشعور بالتعب أمر معتاد لدى الكثيرين في الصباح، حتى بعد نوم جيد، إلا أن الإرهاق المستمر وغير المبرر الذي لا يزول بالراحة أو النوم "يعد علامة تحذيرية خطيرة يجب عدم إغفالها".

ووفقا لتقرير نشر في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذا النوع من الإرهاق يصيب ما يصل إلى 65 بالمئة من مرضى السرطان، لكنه غالبا ما يفسر على أنه ناتج عن قلة النوم أو ضغوط الحياة اليومية.

وقالت الجمعية: "الإرهاق المرتبط بالسرطان يمكن أن يؤثر على الشخص جسديا، وعاطفيا، وعقليا. وتختلف شدته ومدته وعدد مرات تكراره من شخص لآخر."

وتابعت: "قد يشعر المريض بعدم القدرة على القيام بأبسط المهام اليومية مثل الطهي أو التنظيف أو حتى الحديث مع الآخرين. وقد يضطر البعض إلى ترك العمل بسبب الإرهاق الشديد."

من الأعراض المرافقة لهذا النوع من الإرهاق:

الرغبة في البقاء في السرير طوال اليوم

الحاجة للراحة رغم عدم بذل مجهود

اضطرابات في النوم

صعوبة في النهوض صباحًا

آلام عضلية وصعوبة في الحركة

فقدان التركيز والاهتمام بالأنشطة اليومية

مشاعر سلبية مثل الحزن أو القلق

وأشارت الجمعية البريطانية إلى أن هذا الإرهاق قد يكون نتيجة مباشرة للإصابة بالسرطان، أو من الآثار الجانبية للعلاج مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

ومع ذلك، أكدت أن الإرهاق ليس حصرا على مرضى السرطان، بل قد يكون ناتجا عن حالات صحية أخرى أو أنماط حياة غير صحية.

وقالت: "قد يشعر البعض بالقلق من أن الإرهاق المستمر يعني تفاقم المرض، لكن في كثير من الأحيان يكون الأمر مرتبطا بالعلاج أو تأثير السرطان على الجسم."

متى يجب زيارة الطبيب؟

أوصت الجمعية بمراجعة الطبيب في حال كان التعب مستمرا وغير مبرر ويؤثر على الحياة اليومية، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى.

وذكرت بعض الأسباب الأخرى التي قد تكون وراء الإرهاق المزمن، منها:

فقر الدم (الأنيميا)

أمراض الغدة الدرقية

السكري

أمراض القلب والكلى

بطانة الرحم المهاجرة

متلازمة ما بعد كوفيد (Long Covid)

الاكتئاب والاضطرابات النفسية

كما أشارت إلى أن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب والعلاج الكيميائي ومسكنات الألم، يمكن أن تسهم أيضًا في الشعور بالإرهاق.