نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اليونان تؤكد مشاركتها في قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، مشاركة بلاده في قمة السلام الدولية المقررة غدًا الاثنين في مدينة شرم الشيخ بمصر، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات نقلتها صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن حضوره سيكون لتوقيع الاتفاق، مشيرًا إلى أن اليونان واحدة من الدول الأوروبية المشاركة إلى جانب قبرص، في هذه القمة التي ستشهد حضور أكثر من 20 رئيس دولة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني الاتفاق المرتقب بأنه تاريخي ويشكل فرصة جديدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيدًا بالدور الذي لعبه ترامب في الدفع بهذه المبادرة، معتبرًا أن هذه القمة تمثل آفاقًا واقعية للسلام في المنطقة لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان في حوار مستمر مع جميع شركائها وحلفائها في المنطقة، وهي مستعدة للمساهمة بشكل فعال لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الهدف هو أن يكون الاتفاق أكثر من مجرد كلمات مكتوبة على الورق، وأن يسهم فعليًا في استقرار المنطقة وإنهاء الصراع في غزة.

وتأتي مشاركة اليونان ضمن جهود دبلوماسية واسعة تشارك فيها دول أوروبية وعربية متعددة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة، وفق ما أعلنته الدول المشاركة سابقًا.

وتستضيف مصر هذه القمة الدولية، التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق سلام تاريخي في الشرق الأوسط، ويشارك فيها عدد كبير من القادة الدوليين، بينهم زعماء ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، قطر، الإمارات، الأردن، تركيا، السعودية، باكستان، وإندونيسيا، مما يعكس أهمية المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي.

من المتوقع أن تشمل أعمال القمة توقيع اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب مناقشة خطوات إعادة الإعمار وإعادة الأسرى والمحتجزين إلى ذويهم، في إطار مساعي المجتمع الدولي لتخفيف معاناة المدنيين وضمان استمرار الاستقرار في المنطقة.

كما شدد ميتسوتاكيس على أن مشاركة اليونان تعكس التزام بلاده تجاه قضايا السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة اليونانية ستعمل على التنسيق مع جميع الأطراف لضمان نجاح مبادرات القمة وتحويلها إلى خطوات عملية تحقق التهدئة والاستقرار في غزة والمنطقة بأسرها.