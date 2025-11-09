نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تكشف أسرار جمالها وحياتها العائلية: بين تقبل السن وروتين البشرة وحبها لابنتها لي لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة منى زكي في لقاء صريح ومميز مع الإعلامية عبلة أسامة ببرنامج "عندك وقت مع عبلة" على شاشة MBC، عن وجهة نظرها تجاه التغيرات التي طرأت عليها مع مرور الوقت، وإمكانية خضوعها لعمليات تجميل في المستقبل، مؤكدة أنها تركز حاليًا على تقبل مرحلتها العمرية بطريقة طبيعية.

وقالت منى زكي: "كنت أنا وأصحابي قررنا نتقبل السن ونعيش المرحلة، وبعد يومين قابلت زميلة قالتلي: ‘أنتي محتاجة تعملي عملية شد بسرعة’، قلتلها: حرام عليكي، أنا بحاول أقبل الوضع'. وأضافت: 'طبعًا الكلام ده هزني شوية، بس أنا مصممة أحاول أعيش المرحلة بكل تفاصيلها'."

وحول روتينها للعناية بالبشرة، أوضحت منى أنها توقفت عن استخدام الكريمات بعد إصابتها بالإكزيما، وفضلت استخدام الزيوت الطبيعية، مشيرة إلى أنها أصبحت تستخدم ماء الأرز للوجه، وتخلطه مع زيت لبان الدكر وزيت الأفوكادو، مع عمل ماساج معين وتمارين يوغا للبشرة للحفاظ على نضارتها.

كما تحدثت منى عن ابنتها لي لي أحمد حلمي، مشيرة إلى أنها أظهرت روح المسؤولية منذ الصغر، ووصفتها بأنها أصبحت "أم لأخواتها"، وأنها تحمل من والدها خفة الدم، ومنها روح الاستقلالية واختيار حياتها بنفسها. وأضافت: "من كتر ما أنا متضايقة إنها مسافرة، كنت عصبية جدًا على كل الناس، ولحد يوم سفرها، انهرت بالبكاء وكنت بحاول أقول لها كلام كأني مش هشوفها تاني".