شاهد... حصريا المصري شريف الشعشاعي يشارك ضمن ابطال الفيلم العالمي (murder at the embassy ) وعرضه بهوليوود نوفمبر المقبل

أحمد جودة - القاهرة - بالصور والفيديو .... النجم الصاعد المصري شريف الشعشاعي يشارك فالفيلم الأمريكي العالمي murder at the embassy) في اولي خطواته العالمية

يشارك النجم المصري الصاعد شريف الشعشاعي ضمن ابطال الفيلم العالمي الأمريكي murder at the embassy والذي يعتبر اولي خطواته نحو العالمية حيث يتم عرضه بهوليوود والسينمات الأمريكية بداية من نوفمبر المقبل.

يقوم الشعشاعي بدور "ماركوس" وهو احد ابطال الفيلم وهو من ألمانيا والذي يشارك فالعديد من الأحداث الهامه داخل الفيلم الذي تقلب مجري الاحداث وينتمي الفيلم إلى نوعية الغموض والإثارة والجريمة حيث تدور أحداثه في القاهرة خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية، حيث تتولى المحققة الخاصة "ميرندا جرين" التحقيق في جريمة قتل غامضة داخل السفارة البريطانية، لتكشف عن جريمة ثانية قد تسبب حربًا عالمية، ويشارك في التحقيق جميع الأشخاص الموجودين داخل السفارة.

“Murder at the Embassy” هو فيلم جريمة وغموض أمريكاني جديد، من إخراج ستيفن شيمك، وبطولة مجموعة من النجوم العالميين ميشا بارتون،و المصري شريف الشعشاعي، كوجو أتا، نيل بارلو، رها رحبري، أنطونيا برناث، وريتشارد ديلان.

وبيعتبر الجزء التاني من فيلم Invitation to a Murder ويتم عرضه بالسينمات داخل الدول الاوروبية بداية من نوفمبر المقبل.