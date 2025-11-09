نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل تصدر منى زكي تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة منى زكي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد حديثها الصريح والمفصل عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، في لقاء خاص مع الإعلامية عبلة أسامة ببرنامج "عندك وقت مع عبلة" على شاشة MBC.

كشفت منى زكي عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الابتعاد عن الوسط الفني خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الأسرة كانت لها الأولوية: "قررت في فترة أتوقف عن الشغل لما بنتي كانت صغيرة ووالدي توفى، مكنتش عايزة أسيب بنتي ولا عايزة أحمد يروح الشغل، ولكن بعد شوية الموضوع اتحسن".

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء من حرصها على التوازن بين حياتها العائلية ومسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لم تكن ترغب في فقدان أي لحظة مع أسرتها.

ولم تتجنب منى الحديث عن الانتقادات والهجمات التي تعرضت لها أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "حتى كلمة لجان مسخوها، أنا بحاول مقرأش، وطبعًا في وقت الحاجات دي بتضايق، إحنا بني آدمين.

ده فراغ وغضب رهيب عند الشخص وراء شيء ما ومش عارف يفرغ الطاقة دي، وهو مستخبي ورا الشاشة.

والناس بقت عندها توحش غريب، حتى العمل السيء ممكن تتعاطفي معاه من كتر ما الناس متوحشة وقطعت فيه".

وأضافت منى زكي: "السوشيال ميديا مبتمثلش الناس في الشارع. اللي يفكر يعمل لجنة علشان يهاجم حد جواه كره. لو عايز تعلي نفسك حقك بفلوسك، تصرف على نفسك، مش على حد".

تصريحاتها لاقت صدى واسعًا بين جمهورها، خاصة لمحاولتها توضيح الفرق بين الواقع الافتراضي والتعامل اليومي مع الناس في الحياة الحقيقية.

أما عن دخولها مجال الإنتاج الفني، فكشفت منى زكي أنها قامت بتجربة قصيرة، لكنها لم تستمر فيه: "مرة فتحت شركة إنتاج واتداينت الحمد لله وبسدد ديوني من 5 سنين، سددتهم".

وأضافت بضحكة ساخرة، معبرة عن تجربتها الفريدة، التي علمتها الكثير عن إدارة الأعمال والمخاطرة في مجال الإنتاج الفني.

تصريحات منى زكي هذه أكدت للجمهور أنها لا تزال فنانة صريحة وعفوية، تجمع بين الرصانة والجرأة في الحديث عن حياتها المهنية والشخصية، مما جعل اسمها يتصدر الترند مجددًا، وتلقى دعمًا واسعًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.