نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تؤجل فتح معبر رفح لحين تسليم جثامين الأسرى.. وتوتر حذر يسود غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، تأجيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك حتى تُكثف حركة حماس جهودها لإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وجاء القرار رغم إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الأربعاء، تسليم جثماني أسيرين إسرائيليين قُتلا أثناء القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن استعادة باقي الجثامين تتطلب معدات وجهودًا خاصة بسبب الدمار الهائل الذي خلّفته العمليات العسكرية في القطاع.

واشنطن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، والتي تتضمن تشكيل قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة، ومتابعة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

لكن لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادت إلى التصعيد، حيث صرح بأن إسرائيل يمكنها استئناف القتال "بمجرد كلمة واحدة" منه إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق، في إشارة إلى استمرار الضغط الأمريكي على الحركة لضمان تنفيذ التفاهمات.

توتر حذر في غزة

ورغم مرور عدة أيام على بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ما تزال أجواء التوتر الحذر تسيطر على قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بين تل أبيب وحماس حول الالتزام بشروط الاتفاق.

ويرى مراقبون أن تأجيل فتح معبر رفح يمثل رسالة ضغط إسرائيلية جديدة قبل انطلاق الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وسط ترقب فلسطيني ودولي لمآلات المشهد في الأيام القادمة.