ضبط سيدة أجنبية بالقاهرة لإدارتها مسكنًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن المشار إليه، وضُبطت المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص.

وبمواجهتها، أقرت بممارسة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.