«عبد اللطيف» يبحث مع وفد «جايكا» تعزيز التعاون في تطوير المدارس المصرية اليابانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا اليوم مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير نظم التعليم بالمدارس المصرية اليابانية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تفاصيل قصة نجاح المدارس المصرية اليابانية والبالغ عددها حاليًا ٥٥ مدرسة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا افتتاح 14 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى ٦٩ مدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة (جايكا) لمصر في قطاع التعليم، خاصة في مجال تطبيق نظام التعليم الياباني "التوكاتسو" في المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا في بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته الحياتية والسلوكية.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعميم التجربة اليابانية في مزيد من المدارس الحكومية، لما لها من أثر إيجابي على تنمية التفكير الإبداعي وتعزيز قيم التعاون والانضباط لدى الطلاب.

وأوضح الوزير أن مجالات التعاون مع الشركاء في اليابان شهدت طفرة كبيرة، خاصة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى التعاون بين الجانبين في تطوير منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، فضلًا عن إطلاق منصة "كيريو" لتعليم وتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الدولة لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبهم، أعرب وفد هيئة جايكا عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ برامج التعليم المصري الياباني، مؤكدين استمرار دعم الهيئة الكامل لمصر في مشروعات التعليم، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير المدارس المصرية اليابانية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تعظيم الاستفادة من تجربة المدارس المصرية اليابانية والبناء على ما سبق، ودعم توجهات الوزارة نحو تحقيق تعليم عالي الجودة يرتكز على القيم والانضباط والإبداع.

وشارك في اللقاء الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما حضر الاجتماع من جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كل من تاناكا سان، خبير بالجايكا، وإيبيساوا يو، الممثل الرئيسي للوكالة، ويازكي جينتارو، الممثل الأول، وأوسومي ماسا ممثلة عن الوكالة، ودينا كرم، مسؤولة أولى للبرامج، وهبة الحسيني، مسؤولة برامج بالوكالة، وناكاجيما موتوي، خبير بوحدة إدارة المشروعات (PMU)، وهيغوتشي كوهِي، خبير بوحدة إدارة المشروعات (PMU).

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، ونيفين حمودة، مستشارة الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرفة على المدارس المصرية اليابانية.