نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بحماية مروان البرغوثي من الاعتداءات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لحماية القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وجميع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنهم يتعرضون لأساليب تعذيب ممنهجة تشكل جرائم قتل بطيء وفقًا للمواثيق الدولية.

وأوضح فتوح أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى تمثل شكلًا من أشكال الانتقام، وتتعارض مع كل القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى إذلال الأسرى وكسر إرادتهم.

وحذر رئيس المجلس من الاعتداءات الوحشية التي طالت البرغوثي مؤخرًا، والتي شملت العزل الانفرادي والضرب العنيف، ما أدى إلى إصابته بكسور في أضلاعه وفقدان وعيه، واصفًا ما يتعرض له بأنه اغتيال بطيء وجريمة حرب وانتهاك صارخ للأعراف الدولية.

وأكد فتوح في ختام بيانه أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وخاصة الوزراء المتشددين مثل إيتمار بن غفير، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وبقية الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتصفية القيادات الوطنية الفلسطينية داخل السجون.