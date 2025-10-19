نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه "الإرهابي المتطرف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه "الإرهابي المتطرف".

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".