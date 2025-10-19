نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتتهم الاحتلال بخرقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة حماس، في بيان رسمي صدر ظهر اليوم الأحد، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع لتبرير اعتداءاته المتكررة على المدنيين.

اتهامات لنتنياهو بالتنصل من الاتفاق

وأضافت الحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التنصل من التزاماته تجاه الوسطاء والضامنين، وذلك تحت ضغط ائتلافه الحكومي المتطرف، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل محاولة للهروب من مسؤولياته السياسية والعسكرية.

الموقف الأمريكي

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إنها أبلغت الدول الضامنة لعملية وقف إطلاق النار في غزة بوجود تقارير "موثوقة" عن انتهاك وشيك للاتفاق من جانب حركة حماس ضد سكان القطاع، معتبرة أن مثل هذا الهجوم سيكون انتهاكًا مباشرًا لوقف النار ويقوض جهود الوساطة الدولية.