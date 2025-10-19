نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل الاقتحام

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، أن نحو 272 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية بالقرب من باب الرحمة.

توتر متصاعد في القدس

تأتي هذه الاقتحامات ضمن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس، في ظل دعم رسمي من شرطة الاحتلال، الأمر الذي يثير توترًا متزايدًا في المدينة المقدسة.