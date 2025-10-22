العالم اليوم - بنك أبوظبي الأول يسجل أرباحا قياسية خلال 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر بنك أبوظبي الأول يسجل أرباحا قياسية خلال 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - أعلن بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل نتائج قياسية خلال فترة التسعة أشهر لعام 2025 مع زيادة الأرباح الصافية بنسبة 24 بالمئة إلى 16.02 مليار درهم.

وقال بنك أبوظبي الأول في بيان على موقع السوق، إن الإيرادات التشغيلية قد قفزت بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 27.65 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

كما أظهرت البيانات نمو في صافي الأرباح الفصلية (الربع الثالث 2025) بواقع 21 بالمئة لتصل إلى حوالي 5.4 مليار درهم.

في حين ارتفعت الإيرادات تشغيلية بواقع 14 بالمئة لتصل إلى 9.34 مليار درهم في الربع الثالث، ومتجاوزا توقعات وكالة بلومبرغ نيوز العالمية بفارق كبير والتي كانت تشير إلى 8.89 مليار درهم.