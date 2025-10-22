رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس/ أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشارى المشروع".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى العديد من القطاعات، مشددًا على أهمية الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى، والاسراع فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التى تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن عدد القرى التى تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرى من القرى المستهدفة فى إطار المرحلة الأولى "1477 قرية"، فيما بلغ عدد القرى التى يتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80 إلى 95 % 745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين 60% إلى 80%.

وأضاف المهندس/ أحمد عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو الماضى وحتى 20 أكتوبر الحالى شهدت الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القرى المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعا، واستلام 1427 مشروعا فى العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بوحدات الإسعاف، وكذا كبارى الرى، والمجمعات الحكومية فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أن المشروعات الخاصة بالمدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعى، وما يتعلق بتبطين الترع، تسجل نسب تنفيذ متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها فى الوقت القريب جدًا، وذلك بالنظر لمعدلات تنفيذها المتقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه جار استكمال أعمال المشروعات الخاصة بشبكات الانحدار، ومحطات الصرف والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعى، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، وأنه من المخطط وفقًا للبرنامج الزمنى الانتهاء من مختلف هذه الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.