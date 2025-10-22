العالم اليوم - قرقاش: أي ضم للأراضي الفلسطينية يُعد خطاً أحمر

انتم الان تتابعون خبر قرقاش: أي ضم للأراضي الفلسطينية يُعد خطاً أحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الآراء المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية لم تعد صالحة في ظل الواقع الإقليمي الراهن، مشدداً على ضرورة تحقيق الأمن لإسرائيل بالتوازي مع إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة "رويترز" الأربعاء، إن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيُعد خطاً أحمر، كاشفاً عن أن مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإنساني هناك.

وأضاف المستشار الدبلوماسي أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل منحت الإمارات نفوذاً مؤثراً في قضية الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن موقف أبوظبي من هذه القضية ثابت وراسخ، وأن دور الولايات المتحدة يظل حاسماً في دفع العملية السياسية وحماية مسار وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح قرقاش أن القيادة الأميركية لعبت دوراً محورياً في تحقيق الهدنة، مشيراً إلى أن المواجهة المباشرة لم تحقق أي نتائج إيجابية للإسرائيليين أو الفلسطينيين، وأن المطلوب اليوم هو تركيز الجهود على إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدد قائلاً: "يجب أن تحظى إسرائيل بالأمن، ولكن في الوقت نفسه يجب أن توجد دولة فلسطينية تمتلك مقومات الحياة".

وختم قرقاش تصريحه بالتأكيد على أن العمل الإنساني في غزة سيتكثف خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية إماراتية تسعى إلى تحقيق توازن بين الأمن الإقليمي وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة قابلة للحياة.