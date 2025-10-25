قصف بالشجاعية وخان يونس مع تواصل الخروقات الإسرائيلية بغزة .. و«الأونروا» توسع عملياتها

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف صباح أمس شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار في غزة. وأدّت الغارات الاسرائيلية خلال نهار الثلاثاء إلى استشهاد فلسطيني ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب القطاع إضافة إلى اصابة آخر بحي الزيتون جنوب مدينة غزة . وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جثماني اثنين من جنود الاحتلال. وفي سياق منفصل وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد وصل إلى مشافي القطاع ١٣ شهيدًا (منهم ٦ شهداء انتشال)، و ٨ إصابات خلال ٢٤ ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٨٢٢٩ شهيدًا ١٧٠٣٦٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م. إلى ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها تقوم بتوسيع عملياتها في مدينة غزة، من خلال تقديم الخدمات الصحية والخدمات المتعلقة بملاجئ الطوارئ وتوزيع المياه وإزالة النفايات الصلبة.

وقالت (الأونروا)، في منشور على منصة /‏إكس/‏، إن لديها ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، تكفي حاجة سكان القطاع من المواد الغذائية لستة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يحتاجها أهل القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال كل هذه المساعدات.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، كشف أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ بدء سريان قرار وقف الحرب، بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها ، وفقا لما تم الاتفاق عليه في القرار. من ناحية أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظة الخليل، طالت عدداً كبيراً وتركزت في مدينة يطا وقريتي الهجرة و واد الشاجنة ومخيم الفوار وبلدات وقرى جنوب المحافظة.