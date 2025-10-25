العالم اليوم - حماس: مستعدون للمرونة من أجل التوافق الفلسطيني

انتم الان تتابعون خبر حماس: مستعدون للمرونة من أجل التوافق الفلسطيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 04:13 مساءً - أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف الفلسطينية التقدم إلى الأمام، مشددا على أن حماس "مستعدة لتقديم مرونة".

وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" إن الحركة "لا تفرض شروطا تعيق الشرعية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الإجماع الفلسطيني ضرورة لتجاوز ألغام المرحلة".

وانتقد المتحدث باسم حماس أداء السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، معتبرا أنها "عانت من حالة عجز وتفرد بالقرار"، داعيا إياها إلى "الابتعاد عن التحيزات الحزبية والاقتراب من حالة الإجماع".

وأضاف أن "الخطر المحدق بقطاع غزة يؤكد الحاجة الماسة لالتفاف الجميع"، كاشفا أن الحركة "دعت إلى الإسراع في تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة".

وشدد قاسم على أنه "لا يمكن لأي جهة فلسطينية أن تستبعد الأخرى"، مؤكدا أن حماس "تسعى إلى تهيئة أجواء إيجابية للحوار وليست في وارد الدخول في مناكفات أو ردود مع حركة فتح".