العالم اليوم - مقاطع فيديو "مخيفة".. رصد 3 ثورات لبركان في الفلبين

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - رصدت 3 ثورات لبركان تال في مقاطعة باتانغاس الفلبينية، صباح الأحد، وفق المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي.

وقال المعهد إنه سجل ثورانا بركانيا صغيرا في الساعة الثانية و55 دقيقة، واثنين آخرين في الساعة الثامنة و13 دقيقة والثامنة و20 دقيقية. وتسببت الثورات في تصاعد سحب بركانية إلى ارتفاع يتراوح بين 1200 و2100 متر فوق فوهة البركان. كما رفع المعهد مستوى التأهب إلى المستوى الأول لبركان تال.

