إعادة انتخاب بيا رئيساً للكاميرون

إعادة انتخاب بيا رئيساً للكاميرونأعلن المجلس الدستوري في الكاميرون، اليوم، إعادة انتخاب الرئيس بول بيا لولاية رئاسية جديدة.

وقال كليمنت أتانجانا رئيس المجلس الدستوري في تصريح، إن "الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا".

وتولى بيا (92 عاما) الرئاسة في الكاميرون عام 1982، وأعيد انتخابه بعدها مرارا، خصوصا بعد أن تم إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في عام 2008.

وكان عيسى تشيروما، الذي شغل سابقا منصب المتحدثا باسم الحكومة ووزير العمل، أقوى منافس للرئيس بيا في انتخابات هذا العام.