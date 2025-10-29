غزة تحتاج 250 آلية وألف طن إسمنت للبنية الأساسية فـي المرحلة الحالية

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن عدم دخول الآليات اللازمة حتى الآن يعرقل بشكل كبير عمل البلديات في مختلف مناطق القطاع.

وأوضح أن البلديات بحاجة إلى نحو 250 آلية في المرحلة الحالية لتعزيز قدرتها على تنفيذ الأعمال والخدمات الأساسية.

وأضاف السراج أن البلديات تحتاج أيضًا إلى ما يقارب ألف طن من مادة الإسمنت لإعادة بناء الآبار وصيانة شبكة المياه المتهالكة، مشيرًا إلى أن غياب البنية التحتية الكافية في البلديات والمرافق الصحية يزيد من صعوبة الأوضاع.

وأكد أن البلديات ستبدأ العمل على مدار الساعة فور دخول المعدات المطلوبة، مبينًا أن الأعمال الجارية حاليًا مستمرة لكنها محدودة وجزئية بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة.

وفي منشورات عبر منصة إكس، أكدت البلدية أن الاحتلال ألحق أضرارًا جسيمة بقطاع المياه خلال توغلاته في الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية من مدينة غزة، مما يفاقم أزمة نقص المياه ويُعمّق أزمة العطش المستمرة في غزة.

وقالت: «لا تزال مدينة غزة تعاني من أزمة مياه حادة وممتدة نتيجة تدمير الآبار والشبكات والخزانات الرئيسية وخطوط التوزيع الحيوية».

ودعت البلدية المجتمع الدولي إلى توفير الاحتياجات اللازمة بشكل عاجل لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي والتخفيف من النقص الحاد في المياه وإيصال المياه إلى المناطق المحرومة منها والمساعدة في إعادة الحياة إلى المدينة.

وفي وقت سابق، أعادت بلدية غزة نشر وثيقة «االاحتياجات الطارئة» لمدينة غزة حتى نهاية عام 2025، وتتضمن الوثيقة خرائط وجداول باحتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والطرق والآليات والمعدات الثقيلة.

وتقدر البلدية إجمالي التكلفة الأولية لإعادة إعمار مرافق البلدية بنحو 1.8 مليار دولار، بينما تقدر الاحتياجات العاجلة بما يزيد على 141 مليون دولار لتغطية متطلبات مرحلة الإغاثة الطارئة حتى نهاية عام 2025، بما يشمل تأهيل تأهيل البنية التحتيةّ الحيويةّ واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.